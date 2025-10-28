Глава Пентагона: США нанесли три удара по судам наркокартеля
Вооруженные силы (ВС) США нанесли три удара по четырем судам, перевозящим наркотики в восточной части Тихого океана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.
По его словам, разведывательные органы установили, что четыре судна следовали по известным маршрутам наркотрафика. Атака, написал Хегсет, производилась в международных водах.
В результате ударов ликвидировано 14 человек. Один из предполагаемых участников террористической организации выжил. ВМС США инициировало стандартные протоколы спасения в отношении выжившего. Ни один американский военный не пострадал, сообщил глава Пентагона.
24 октября Хегсет сообщал, что ВМС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. В результате погибли шесть человек, находившихся на борту. Удары наносились в международных водах.