The Guardian: в суданском Эль-Фашире сообщают о массовых этнических убийствах
Из суданского города Эль-Фашир поступают сообщения о массовых убийствах и этнических чистках, произошедших после того, как военизированные силы быстрого реагирования (RSF) установили контроль над городом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные источники и данные ООН.
По данным Объединенных сил, союзных суданской армии, за последние дни более 2000 мирных жителей были казнены бойцами RSF. Эти сведения не удалось независимо проверить, но лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета, анализирующая спутниковые снимки и данные с местности, заявила, что получила доказательства массовых убийств.
Исследователи Йельского университета сообщили, что в Эль-Фашире, по всей видимости, происходит систематическая этническая чистка неарабских народов – фур, загава и берти. По их словам, фиксируются случаи насильственного переселения, внесудебных казней и зачисток домов.
В минувшее воскресенье RSF заявила, что взяла под контроль главную военную базу в Эль-Фашире и «освободила город от наемников». На следующий день глава суданской армии генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан признал потерю города, заявив, что его войска «отступили в более безопасное место».
Конфликт между армией Судана и силами быстрого реагирования продолжается с апреля 2023 г. и уже привел к гибели более 150 000 человек, а 14 млн были вынуждены покинуть свои дома.
По данным ООН, в Эль-Фашире остаются около 260 000 мирных жителей, половина из которых – дети. Многие из них оказались в ловушке без продовольствия и медицинской помощи.
Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о «реальной угрозе этнических зверств» и заявил, что его ведомство получает многочисленные сообщения о внесудебных казнях и убийствах гражданских лиц.