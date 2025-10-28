The Guardian: в суданском Эль-Фашире сообщают о массовых этнических убийствах

Из суданского города Эль-Фашир поступают сообщения о массовых убийствах и этнических чистках, произошедших после того, как военизированные силы быстрого реагирования (RSF) установили контроль над городом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные источники и данные ООН.