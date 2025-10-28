«Грузинская мечта» потребует через суд запретить партию Саакашвили

Тем временем «Грузинская мечта» заморозила переговоры о вступлении в ЕС, обвинив прозападные силы в подготовке «революции в Тбилиси». Брюссель отверг эти обвинения, однако правящая партия заявила, что по-прежнему хочет вступить в Европейский союз – но только при условии сохранения традиционных православных ценностей и мирных отношений с Россией, напоминает Reuters.