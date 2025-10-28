«Грузинская мечта» потребует через суд запретить партию Саакашвили
Правящая партия «Грузинская мечта» намерена обратиться в Конституционный суд с иском о запрете трех крупнейших оппозиционных партий страны. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, пишет Reuters.
Папуашвили сообщил, что иск направлен против партий «Коалиция за перемены», «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили и блока «Сильная Грузия». По словам политика, эти партии «представляют реальную угрозу конституционному порядку».
Представители оппозиции расценили инициативу как атаку на демократию. Член партии «Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе назвал действия властей «решающим ударом по демократии» и заявил, что оппозиция будет оказывать сопротивление.
Тем временем «Грузинская мечта» заморозила переговоры о вступлении в ЕС, обвинив прозападные силы в подготовке «революции в Тбилиси». Брюссель отверг эти обвинения, однако правящая партия заявила, что по-прежнему хочет вступить в Европейский союз – но только при условии сохранения традиционных православных ценностей и мирных отношений с Россией, напоминает Reuters.
В середине марта Саакашвили приговорили еще к 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы в 2021 г. До разбирательства о хищении бюджетных средств его также осудили за избиение депутата Валерия Гелашвили и незаконное помилование убийц сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.