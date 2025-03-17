Саакашвили добавили 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы

12 марта Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около $3,2 млн). Саакашвили признали виновным по пп. «б», ч. 2 и 3, ст. 182 УК Грузии (присвоение или растрата, совершенное неоднократно в крупном размере). Политика также лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Наказание будет исчисляться с момента вынесения приговора, период лишения свободы с 1 октября 2021 г. по 12 марта 2025 г. будет засчитан в срок наказания.