Саакашвили добавили 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к 4,5 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы в 2021 г. Решение вынес суд в Тбилиси, сообщает Mtavari Arxi.
Оглашение приговора вызвало ажиотаж – судье Михаилу Джинджолии пришлось удалить из зала сторонников Саакашвили. Сам он в заседании не участвовал.
Это уже четвертый приговор в отношении экс-президента. 12 марта ему добавили девять лет заключения за хищение бюджетных средств. В сумме к шести годам, которые он отбывает с 2021 г., добавилось еще три. Ранее его осудили за избиение депутата Валери Гелашвили и незаконное помилование убийц сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.
Еще одно дело – о разгоне протестов в 2007 г. и захвате телекомпании Imedi – находится в производстве. В Грузии действует принцип поглощения наказания, и срок Саакашвили истекает не раньше октября 2030 г. Таким образом, совокупно Саакашвили приговорен к 12,5 годам лишения свободы.
12 марта Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около $3,2 млн). Саакашвили признали виновным по пп. «б», ч. 2 и 3, ст. 182 УК Грузии (присвоение или растрата, совершенное неоднократно в крупном размере). Политика также лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Наказание будет исчисляться с момента вынесения приговора, период лишения свободы с 1 октября 2021 г. по 12 марта 2025 г. будет засчитан в срок наказания.
В августе 2024 г. спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили предположил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать Саакашвили. По его словам, если Зурабишвили помиловала лидера партии «Ахали» Нику Гварамию, то помилование Саакашвили также не составит труда. Саакашвили был президентом страны с 2004 по 2013 г.