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Президент Грузии может помиловать Михаила Саакашвили

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет портал Georgian Times.

«Благодаря Михаилу Саакашвили Саломе Зурабишвили осталась на своем посту. "Национальное движение" предложило Саломе Зурабишвили издать акт о помиловании, когда они сочтут это необходимым и ситуация прояснится», – сказал Папуашвили.

По словам Папуашвили, если Зурабишвили помиловала лидера партии «Ахали» Нику Гварамию (был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в 2022 г., в 2023 г. был помилован президентом Грузии), то помилование Саакашвили также не составит труда.

Против Саакашвили в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. Изначально он находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. Он был президентом страны с 2004 по 2013 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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