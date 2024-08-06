Президент Грузии может помиловать Михаила Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет портал Georgian Times.
«Благодаря Михаилу Саакашвили Саломе Зурабишвили осталась на своем посту. "Национальное движение" предложило Саломе Зурабишвили издать акт о помиловании, когда они сочтут это необходимым и ситуация прояснится», – сказал Папуашвили.
По словам Папуашвили, если Зурабишвили помиловала лидера партии «Ахали» Нику Гварамию (был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в 2022 г., в 2023 г. был помилован президентом Грузии), то помилование Саакашвили также не составит труда.
Против Саакашвили в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. Изначально он находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. Он был президентом страны с 2004 по 2013 г.