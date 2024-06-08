Депутат парламента Грузии покинул пост главы партии Саакашвили

По данным МВД республики, на которые ссылается ТАСС, Хабеишвили 30 апреля пострадал на акции протеста против закона об иноагентах. Депутат ворвался в ряды спецназа и получил отпор, сообщало министерство. Председатель партии получил в том числе сотрясение мозга и перелом носа, ему потребовалась операция.