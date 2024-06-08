Депутат парламента Грузии покинул пост главы партии Саакашвили
Председатель партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), депутат парламента республики Леван Хабеишвили покинул свою должность. Об этом Хабеишвили сообщил на брифинге в партийном офисе, пишет «Sputnik Грузия».
«Исходя из состояния здоровья и строгой рекомендации врача, мне запрещено работать в таком режиме. Поэтому я принял решение и по решению всей нашей команды созову съезд, где предложу кандидатуру Тины Бокучава», – сказал он.
По данным МВД республики, на которые ссылается ТАСС, Хабеишвили 30 апреля пострадал на акции протеста против закона об иноагентах. Депутат ворвался в ряды спецназа и получил отпор, сообщало министерство. Председатель партии получил в том числе сотрясение мозга и перелом носа, ему потребовалась операция.