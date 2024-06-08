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Депутат парламента Грузии покинул пост главы партии Саакашвили

Ведомости

Председатель партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), депутат парламента республики Леван Хабеишвили покинул свою должность. Об этом Хабеишвили сообщил на брифинге в партийном офисе, пишет «Sputnik Грузия».

«Исходя из состояния здоровья и строгой рекомендации врача, мне запрещено работать в таком режиме. Поэтому я принял решение и по решению всей нашей команды созову съезд, где предложу кандидатуру Тины Бокучава», – сказал он.

По данным МВД республики, на которые ссылается ТАСС, Хабеишвили 30 апреля пострадал на акции протеста против закона об иноагентах. Депутат ворвался в ряды спецназа и получил отпор, сообщало министерство. Председатель партии получил в том числе сотрясение мозга и перелом носа, ему потребовалась операция.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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