Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмыБывшего президента признали виновным в хищении бюджетных средств
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около $3,2 млн), передает телеканал Mtavari Arxi.
Саакашвили признали виновным по пп. «б», ч. 2 и 3, ст. 182 УК Грузии (присвоение или растрата, совершенное неоднократно в крупном размере). Политика также лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Наказание будет исчисляться с момента вынесения приговора, период лишения свободы с 1 октября 2021 г. по 12 марта 2025 г. будет засчитан в срок наказания.
Вместе с экс-президентом обвиняемым является бывший глава службы госбезопасности Грузии Теймураз Джанашия. Суд назначил ему штраф в размере 300 000 лари ($108 000).
Против Саакашвили в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. Изначально он находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.
В августе 2024 г. спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили предположил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать Саакашвили. По его словам, если Зурабишвили помиловала лидера партии «Ахали» Нику Гварамию, то помилование Саакашвили также не составит труда.
Саакашвили был президентом страны с 2004 по 2013 г.