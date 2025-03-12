Чем известен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

В 2012 г. партия Саакашвили проиграла парламентские выборы «Грузинской мечте» (остается правящей партией до сих пор). В октябре 2013 г. кандидата от победившей партии Георгия Маргвелашвили избрали президентом (62,11%), а Саакашвили (не мог участвовать в выборах в третий раз) за несколько дней до истечения своего срока покинул страну. Проживал в США и на Украине, а в феврале 2015 г. занимавший тогда пост украинского президента Петр Порошенко назначил его своим внештатным советником. В мае того же года он получил украинское гражданство и возглавил администрацию Одесской области.