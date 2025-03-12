Чем известен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Чем известен экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиПо новому приговору он выйдет на свободу не раньше 2030 года
Тбилисский городской суд 12 марта приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. В отношении бывшего главы государства расследуются еще два уголовных дела – о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 г. и о незаконном пересечении границы.
Политическая карьера
Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 г. в Тбилиси (Грузинская ССР). После школы поступил в Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, прерывал учебу для службы в погранвойсках в Закарпатье (Украина). В 1992 г. с отличием окончил вуз по специальности «международное право».
По гранту конгресса США поступил на юридический факультет нью-йоркского Колумбийского университета, где получил степень магистра права. В 1995-1996 гг. обучался в докторантуре Национального юридического центра Университета Джорджа Вашингтона в США. Имеет также диплом по сравнительному правоведению и правам человека Страсбургского международного института по правам человека. В разное время он работал в Норвежском институте прав человека, грузинском Государственном комитете по защите прав человека, а также в одной из крупнейших адвокатских фирм Нью-Йорка Patterson, компаниях Belknap, Webb & Tyler.
В 1995 г. вернулся в Грузию и был избран депутатом парламента от его партии «Союз граждан Грузии» (СГГ, создана экс-президентом республики Эдуардом Шеварднадзе), стал руководителем комитета конституционных, правовых вопросов и законности. В 1999 г. переизбрался в парламент, но в 2000 г. занял пост министра юстиции и сдал мандат. В том же году избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Осенью 2001 г. ушел в отставку, обвинив Шеварднадзе в коррупции, и основал собственную партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Партия выступала за проведение экономических и политических реформ в Грузии, вступление в ЕС и НАТО. В ноябре 2003 г. при поддержке других оппозиционных сил ЕНД совершила так называемую «революцию роз», в результате которой Шеварднадзе лишился поста. 4 января 2004 г. Саакашвили (ему тогда было всего 37 лет) был избран президентом Грузии, получив 96,27% голосов.
В начале ноября 2007 г. в Тбилиси начались акции протеста, организованные оппозицией, которая требовала проведения досрочных парламентских выборов. 7 ноября у здания парламента вспыхнули столкновения протестующих с полицией. После беспорядков Саакашвили назначил досрочные выборы президента и в конце месяца заявил об уходе в отставку и подготовке к предвыборной кампании. В январе 2008 г. выборы состоялись, Саакашвили одержал победу, но проголосовали за него в этот раз уже только 53,47% избирателей.
В ночь на 8 августа 2008 г. войска Грузии атаковали столицу Южной Осетии Цхинвал с целью установить контроль над республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.). Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил об «операции по принуждению грузинской стороны к миру» и переброске российских сил в зону конфликта. Операция завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия же по-прежнему считает их своими территориями.
В 2012 г. партия Саакашвили проиграла парламентские выборы «Грузинской мечте» (остается правящей партией до сих пор). В октябре 2013 г. кандидата от победившей партии Георгия Маргвелашвили избрали президентом (62,11%), а Саакашвили (не мог участвовать в выборах в третий раз) за несколько дней до истечения своего срока покинул страну. Проживал в США и на Украине, а в феврале 2015 г. занимавший тогда пост украинского президента Петр Порошенко назначил его своим внештатным советником. В мае того же года он получил украинское гражданство и возглавил администрацию Одесской области.
Уже в 2016 г. он обвинил власти Украины в нежелании бороться с коррупцией и ушел в отставку с поста губернатора. В тоже году Саакашвили создал собственную партию «Движение новых сил» и начал публично выступать против Порошенко. В июле 2017 г. Порошенко лишил находившегося в тот момент в США Саакашвили гражданства. В 2019 г. Владимир Зеленский вернул ему украинский паспорт, а в 2020 г. назначил его председателем исполнительного комитета реформ.
Возвращение в Грузию и уголовное преследование
Саакашвили тайно вернулся в Грузию 29 сентября 2021 г., незадолго до первого тура муниципальных выборов, а уже 1 октября был задержан. К тому моменту он уже был заочно приговорен к шести годам заключения по уголовным делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Уголовные дела в отношении экс-президента начали возбуждаться еще в 2014 г. – вскоре после его отъезда из страны. Он был объявлен в международный розыск, а имущество его семьи – арестовано.
Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, однако в ноябре 2021 г. его перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за проблем со здоровьем. В декабре Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави. В мая 2022 г. он был переведен в частную тбилисскую клинику «Вивамед» для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. Он остается в этой клинике до сих пор.
12 марта 2025 г. Саакашвили был приговорен к девяти годам заключения по так называемому «делу о пиджаках». По данным следствия, бывший президент в апреле 2009 г. расходовал средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. В частности, он, как утверждается, купил на эти средства семь пиджаков и пальто в Лондоне (на $28 600), десять часов ($30 700), арендовал для личных целей самолет, яхты, автомобили, оплачивал перелеты и гостиничное проживание для своих приближенных. Всего таким образом было потрачено около $3,2 млн. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия, он приговорен к штрафу на сумму около $107 000.
По грузинскому законодательству при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим, а срок заключения будет засчитан с момента задержания Саакашвили (в 2021 г.). С учетом вынесенного приговора выйти на свободу он сможет только 1 октября 2030 г. Суд также рассматривает дела против экс-президента о разгоне акции протеста в ноябре 2007 г. и о незаконном пересечении границы (вынесение приговора состоится 14 марта).
В феврале 2025 г. парламент Грузии создал временную комиссию по расследованию преступлений, совершенных «Единым национальным движением» в 2003-2012 гг. Как сообщалось, основным предметом изучения станут коррупция, убийства, пытки заключенных, захват медиасредств у их законных владельцев и др. В своем заключении комиссия представит рекомендации о предусмотренных конституцией республики мерах политической и правовой реакции в отношении преступников, отчет будет передан в прокуратуру.