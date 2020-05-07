Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской областной администрации Михаила Саакашвили председателем исполкома Национального совета реформ страны.
«Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – прокомментировал назначение украинский президент.
О назначении Саакашвили стало известно накануне. Об этом он рассказал 6 мая изданию Deutsche Welle. 22 апреля Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему войти в правительство в качестве вице-премьера по реформам, но фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде не поддержала эту идею.
После ухода Саакашвили с поста президента Грузии в 2013 г. против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате госсредств. Сам Саакашвили посчитал их политически мотивированными и покинул страну.
В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области, однако уже в ноябре 2016 г. президент Петр Порошенко освободил его от этой должности. В 2017 г. украинские власти лишили Саакашвили гражданства, а еще спустя год выслали из страны. Президент Зеленский вернул экс-губернатору гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., после чего Саакашвили вернулся на Украину.