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Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской областной администрации Михаила Саакашвили председателем исполкома Национального совета реформ страны.

«Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – прокомментировал назначение украинский президент.

О назначении Саакашвили стало известно накануне. Об этом он рассказал 6 мая изданию Deutsche Welle. 22 апреля Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему войти в правительство в качестве вице-премьера по реформам, но фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде не поддержала эту идею.

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После ухода Саакашвили с поста президента Грузии в 2013 г. против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате госсредств. Сам Саакашвили посчитал их политически мотивированными и покинул страну.

В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области, однако уже в ноябре 2016 г. президент Петр Порошенко освободил его от этой должности. В 2017 г. украинские власти лишили Саакашвили гражданства, а еще спустя год выслали из страны. Президент Зеленский вернул экс-губернатору гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., после чего Саакашвили вернулся на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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