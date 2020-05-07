Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ

В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области, однако уже в ноябре 2016 г. президент Петр Порошенко освободил его от этой должности. В 2017 г. украинские власти лишили Саакашвили гражданства, а еще спустя год выслали из страны. Президент Зеленский вернул экс-губернатору гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., после чего Саакашвили вернулся на Украину.