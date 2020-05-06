Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ Украины

Однако, по словам Гущина, Зеленскому Саакашвили сейчас очень нужен: «Рейтинги падают, особенно на фоне карантина, а назначение такого опытного и яркого политика – это мощный пиар-ход». Кроме того, у него прочные связи с западными политиками, а у президента и на этом направлении проблемы, особенно по линии кредитов МВФ, напоминает эксперт. После того как сделать Саакашвили вице-премьером не удалось, команда Зеленского решила пойти обходным путем, причем в данном случае даже назначение в консультативный орган не может произойти без согласования с западными партнерами. Если, как ожидается, Саакашвили станет председателем исполкома Совета по реформам, он сможет участвовать в заседаниях кабмина, будет чаще собирать этот совет и больше появляться в СМИ, в общем – получит легальный рупор для выражения своей миссии, уточняет Гущин: «Сейчас этот орган, так скажем, мертворожденный, но Саакашвили может вдохнуть в него жизнь, и тогда этот обходной маневр все равно приведет к его столкновению с другими группами влияния. Однако президент, видимо, рассчитывает, что Саакашвили все-таки будет нивелировать дисбаланс, сложившийся в пользу олигархии в целом и в пользу Авакова внутри правительства».