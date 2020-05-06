Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ Украины

Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ УкраиныЭкс-президент Грузии должен реанимировать орган, не собиравшийся уже два года
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили займет должность председателя исполкома украинского Национального совета реформ. Об этом он рассказал 6 мая изданию Deutsche Welle (DW). Обсуждавшуюся ранее идею президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили вице-премьером по реформам фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде не поддержала.
22 апреля Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему войти в правительство в качестве вице-премьера по реформам. По заявлению пресс-службы канцелярии президента, «Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины».
Однако уже через неделю председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что пост вице-премьера Саакашвили не займет, но для него нашли «новый формат» работы. По сведениям агентства УНИАН, несмотря на то что инициатива его назначения исходила от президента, во фракции после долгих переговоров идею поддержали лишь около 140–170 депутатов из 248. Всего в Верховной раде 450 народных депутатов, и для утверждения кандидатуры потребовалось бы одобрение 226 из них. В то же время депутат Александр Качура отметил, что «голоса бы нашлись», если бы президент обратился к фракции: «Не было официального заявления Зеленского».
По мнению украинского политтехнолога Сергея Гайдая, назначение Саакашвили на пост вице-премьера было маловероятно с самого начала. «Голосование за назначение Саакашвили в парламенте не пройдет. И у Зеленского будет железное оправдание: мол, я хотел, а депутаты против. Тогда это будет серьезный репутационный урон для президента, потому что станет очевидным, что он не контролирует свою фракцию», – сказал эксперт украинскому изданию «Новое время» 27 апреля.
Идею ввести Саакашвили в украинский кабмин резко раскритиковали власти Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили в официальном заявлении от 28 апреля назвала недопустимым «назначение на государственную должность высокого уровня человека, которого приговорили все три уровня грузинских судов» и который «в настоящее время преследуется за коррупционные правонарушения».
После ухода Саакашвили с поста президента Грузии в 2013 г. против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате госсредств. Сам Саакашвили посчитал их политически мотивированными и покинул страну. В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области, однако уже в ноябре 2016 г. президент Петр Порошенко освободил его от этой должности. В 2017 г. украинские власти лишили Саакашвили гражданства, а еще спустя год выслали из страны. Президент Зеленский вернул экс-губернатору гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., после чего Саакашвили вернулся на Украину.
Национальный совет реформ, где, как предполагается, будет работать Саакашвили, – это консультативный орган при президенте, созданный в 2014 г. еще по указу Порошенко и занимающийся стратегическим планированием, согласованием позиций по внедрению в стране единой политики реформ и их реализации. Президент возглавляет совет и утверждает его состав. Последнее из 28 заседаний совета прошло в марте 2018 г., напоминает DW. По словам редактора издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, после назначения Саакашвили президент намерен уточнить периодичность сборов – не реже одного раза в месяц, а также расширить полномочия председателя исполкома – Саакашвили получит право принимать участие в заседаниях правительства. В то же время Саакашвили «не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача – определить свою повестку дня», написал Бутусов на своей странице в Facebook, добавив, что «это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага [президента России Владимира] Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход».
Саакашвили – очень противоречивая фигура, у него сложные отношения со многими в украинском истеблишменте, поэтому его назначение на пост вице-премьера и не состоялось, поясняет старший научный сотрудник кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин: «В самой фракции "Слуга народа" тоже несколько групп влияния, и далеко не все из них поддерживают президента. Кроме того, Саакашвили воспринимается как своеобразный пиар-таран, очень мощно использующий антикоррупционную риторику. Поэтому его назначение было бы вызовом для, например, [министра внутренних дел Арсена] Авакова и особенно для [премьер-министра Дениса] Шмыгаля – неопытный глава кабмина оказался бы в тени собственного вице-премьера».
Однако, по словам Гущина, Зеленскому Саакашвили сейчас очень нужен: «Рейтинги падают, особенно на фоне карантина, а назначение такого опытного и яркого политика – это мощный пиар-ход». Кроме того, у него прочные связи с западными политиками, а у президента и на этом направлении проблемы, особенно по линии кредитов МВФ, напоминает эксперт. После того как сделать Саакашвили вице-премьером не удалось, команда Зеленского решила пойти обходным путем, причем в данном случае даже назначение в консультативный орган не может произойти без согласования с западными партнерами. Если, как ожидается, Саакашвили станет председателем исполкома Совета по реформам, он сможет участвовать в заседаниях кабмина, будет чаще собирать этот совет и больше появляться в СМИ, в общем – получит легальный рупор для выражения своей миссии, уточняет Гущин: «Сейчас этот орган, так скажем, мертворожденный, но Саакашвили может вдохнуть в него жизнь, и тогда этот обходной маневр все равно приведет к его столкновению с другими группами влияния. Однако президент, видимо, рассчитывает, что Саакашвили все-таки будет нивелировать дисбаланс, сложившийся в пользу олигархии в целом и в пользу Авакова внутри правительства».