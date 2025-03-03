Что связывает Абхазию с не признающей ее Турцией

Анкара не имеет официальных дипотношений с Сухумом и считает республику частью Грузии, с 1995 г. абхазов перестали принимать в Турции по советским паспортам, рекомендовав пользоваться грузинскими. Но в то же время у Абхазии тесные контакты с диаспорой на турецкой территории, образовавшейся в XIX в. на фоне кавказской и русско-турецких войн. А сама Турция сейчас (по абхазским данным) второй после России торговый партнер страны. В Стамбуле с момента окончания грузино-абхазской войны открыто действует полномочный представитель Сухума. В январе 2022 г. глава представительства Ибрагим Авидзба сообщал о визите в непризнанную республику делегации турецкой абхазской диаспоры, назвав его «многообещающим». Гости встречались с представителями МВД, службы госбезопасности и госкомитета по репатриации по вопросам «упрощения получения этническими абхазами, проживающими в Турции, абхазских паспортов, чтобы они без оформления виз могли приезжать в Абхазию через Россию». «Мы встречались, чтобы ускорить выдачу паспортов. Определены первоочередные шаги», – подчеркнул тогда Авидзба. Он упоминал и о «возвращении» из Турции в Абхазию этнических абхазов, но без цифр.