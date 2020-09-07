Саакашвили пообещал вернуться к власти в Грузии мирным путем
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился стать премьер-министром страны и пообещал занять эту должность мирным путем, передает грузинский «Первый канал».
«Я готов взять на себя эту функцию… Хочу вам сказать, что я буду премьер-министром на неполный срок, не более двух лет... Очень важно, чтобы все было мирно, потому что в свое время я мирно передал власть», – заявил Саакашвили. Он подчеркнул, что «не скучает по власти», но готов пойти на неполный премьерский срок, чтобы «вытащить страну из болота». Точного времени своего возвращения в Грузию Саакашвили не назвал.
Ранее сегодня оппозиционная партия «Единое национальное движение» и объединение «Сила в единстве» выдвинули Саакашвили на пост премьер-министра страны в случае их победы на парламентских выборах. До этого они подписали меморандум о сотрудничестве.
27 августа Саакашвили, сейчас возглавляющий Исполнительный комитет реформ Украины, заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Грузию и активно участвовать в ее политической жизни, включая парламентские выборы в октябре. В ответ глава минюста Грузии Тея Цулукиани пригрозила ему тюрьмой сразу после пересечения границы.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Сам политик посчитал их политически мотивированными и покинул страну. В 2015 г. он получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область, но уже год спустя тогдашний президент Петр Порошенко снял его с поста губернатора, затем лишил гражданства и в 2018 г. выслал из страны. Действующий президент Украины Владимир Зеленский через месяц после своего избрания в апреле 2019 г. восстановил гражданство Саакашвили, а позже назначил его главой Исполнительного комитета реформ.