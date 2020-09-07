Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии

В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. В ноябре 2016 г. тогдашний президент Украины Петр Порошенко освободил его от должности, в 2017 г. лишил гражданства, а еще спустя год выслал из страны. Президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., а в мае того же года назначил его председателем Исполнительного комитета реформ Украины.