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Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии

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Оппозиционная партия «Единое национальное движение» и объединение «Сила в единстве» выдвинули экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны в случае победы на парламентских выборах, заявил на специальном брифинге лидер партии Григол Вашадзе, передает грузинский «Первый канал».

По его словам, Саакашвили «должен вернуться в Грузию и встретиться со своим народом». «Именно поэтому «Единое национальное движение» и все партии объединенной оппозиции решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии», ‒ сказал Вашадзе. До этого «Единое национальное движение» и «Сила в единстве» подписали меморандум о сотрудничестве.

Саакашвили, занимающий пост председателя Исполнительного комитета реформ Украины, заявил 27 августа о намерении скоро вернуться в Грузию. Он пояснил, что собирается активно участвовать в парламентских выборах страны, которые пройдут в октябре. Глава минюста Грузии Тея Цулукиани в ответ на заявление Саакашвили сказала, что власти страны будут рады возвращению политика и собираются заключить его в тюрьму сразу после пересечения границы.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате. Сам политик назвал их политически мотивированными и покинул страну.

В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. В ноябре 2016 г. тогдашний президент Украины Петр Порошенко освободил его от должности, в 2017 г. лишил гражданства, а еще спустя год выслал из страны. Президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., а в мае того же года назначил его председателем Исполнительного комитета реформ Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных