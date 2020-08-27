Саакашвили анонсировал скорое возвращение в Грузию

В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области, однако уже в ноябре 2016 г. занимавший на тот момент должность президента Украины Петр Порошенко освободил его от должности. В 2017 г. украинские власти лишили Саакашвили гражданства, а еще спустя год выслали из страны. Президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., после чего Саакашвили вернулся на Украину. В мае 2019 г. Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета реформ Украины.