Саакашвили анонсировал скорое возвращение в Грузию
«За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовалась Грузией... Когда я слышу грузинские новости... я понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе! Я возвращаюсь!» ‒ написал он.
Саакашвили добавил, что будет участвовать в парламентских выборах страны.
«Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы», ‒ написал он.
В свою очередь глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила в эфире грузинского «Первого канала», что власти страны рады возвращению политика, поскольку на родине его ждет тюрьма.
«Мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержки и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров», ‒ сказала она.
Цулукиани добавила, что часть обвинений может быть пересмотрена, пока Саакашвили будет находиться в тюрьме.
Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате госсредств. Сам политик посчитал их политически мотивированными и покинул страну.
В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области, однако уже в ноябре 2016 г. занимавший на тот момент должность президента Украины Петр Порошенко освободил его от должности. В 2017 г. украинские власти лишили Саакашвили гражданства, а еще спустя год выслали из страны. Президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., после чего Саакашвили вернулся на Украину. В мае 2019 г. Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета реформ Украины.