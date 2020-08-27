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Саакашвили анонсировал скорое возвращение в Грузию

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину для того, чтобы участвовать в парламентских выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовалась Грузией... Когда я слышу грузинские новости... я понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе! Я возвращаюсь!» ‒ написал он.

Саакашвили добавил, что будет участвовать в парламентских выборах страны.

«Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы», ‒ написал он.

В свою очередь глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила в эфире грузинского «Первого канала», что власти страны рады возвращению политика, поскольку на родине его ждет тюрьма.

«Мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержки и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров», ‒ сказала она.

Цулукиани добавила, что часть обвинений может быть пересмотрена, пока Саакашвили будет находиться в тюрьме.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате госсредств. Сам политик посчитал их политически мотивированными и покинул страну.

В 2015 г. он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области, однако уже в ноябре 2016 г. занимавший на тот момент должность президента Украины Петр Порошенко освободил его от должности. В 2017 г. украинские власти лишили Саакашвили гражданства, а еще спустя год выслали из страны. Президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство примерно через месяц после своего избрания в апреле 2019 г., после чего Саакашвили вернулся на Украину. В мае 2019 г. Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета реформ Украины.

Ранее по теме: Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных