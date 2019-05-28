Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили, следует из указа, подписанного главой государства и опубликованного на его сайте. Этим документом Зеленский отменил действие одного из положений указа 2017 г., который был подписан предыдущим украинским президентом Петром Порошенко и лишал Саакашвили гражданства. Этот указ не публиковался официально из соображений защиты персональных данных. Как поясняла администрация президента Украины, документ «содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные».

Саакашвили получил гражданство Украины в мае 2015 г. В том же месяце его назначили губернатором Одесской области. В ноябре 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции». Саакашвили планировал продолжить политическую деятельность на Украине и создал свою партию, однако в июле 2017 г. был лишен гражданства. До этого, с 2004 по 2013 г., он занимал пост грузинского президента. За несколько дней до истечения срока своих президентских полномочий Саакашвили покинул Грузию, а в 2015 г. был лишен гражданства этой страны.

Саакашвили на своей странице в Facebook поблагодарил Зеленского: «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» В комментарии РБК Саакашвили сообщил, что вернется на Украину уже 29 мая. Решение вернуть ему гражданство он назвал «смелым решением молодого поколения». Зеленский, по его мнению, «большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве». Он отметил, что поддерживает нового украинского президента и будет продолжать борьбу с коррупцией, олигархатом и несправедливостью – «в Украине, в Грузии и везде».

Бывший президент Грузии упоминался в заочной дискуссии Путина и Зеленского в апреле после решения Кремля упростить процедуру получения гражданства для жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Зеленский заявил, что Путину не удастся «соблазнить» большое число украинцев российскими паспортами и что украинские власти готовы предоставлять гражданство россиянам, страдающим от авторитарного режима. Путин в ответ посоветовал новому украинскому президенту вернуть гражданство Саакашвили: «Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича».

Российский премьер Дмитрий Медведев также комментировал лишение Саакашвили украинского гражданства. «Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины», – отметил он в июле 2017 г.

Путин и Саакашвили неоднократно подвергали друг друга критике. В декабре 2017 г., вскоре после того как экс-губернатора лишили украинского гражданства, российский президент говорил, что Саакашвили раньше был президентом Грузии, а теперь «кричит на весь мир: «Я украинец»: «И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается». «Ну не может Путин меня никак забыть!» – прокомментировал Саакашвили слова Путина, констатировав, что российский лидер ненавидит его и «боится как черт ладана».

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