Администрация Порошенко не сможет опубликовать указ о лишении Саакашвили гражданства

Указ президента Петра Порошенко о лишении гражданства Украины экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подписан. Это агентству УНИАН заявили в администрации президента Украины. Но этот документ не обнародуют из соображений защиты персональных данных.

«По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты предоставления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ. В соответствии с законодательством о защите персональных данных данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные», - цитирует УНИАН.

Сообщения о том, что Саакашвили лишен гражданства Украины, стали появляться 26 июля. Об этом сообщали депутаты Верховной рады, ссылаясь на источники. Затем руководитель пресс-службы государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько заявил, что не подтверждает этого, сообщал УНИАН. Затем ГМС выложила на сайте сообщение под заголовком «Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины», которое украинские СМИ сочли неоднозначным. Затем советник министра внутренних дел Украины, депутат Рады Антон Геращенко рассказал в Facebook, что генпрокуратура Грузии передала в Киев информацию, о которой не было известно во время принятия решения о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины, которую тот якобы скрыл. Это стало причиной лишения его украинского гражданства. «Михаил Саакашвили действительно лишён статуса гражданина Украины», - цитирует его «Лигабизнесинформ». Саакашвили могли лишить гражданства за то, что, заполняя документы, он не указал информацию о судимости, хотя в его отношении в Грузии расследовались дела о тяжких преступлениях, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники.