Саакашвили пообещал бороться за гражданство Украины

Михаил Саакашвили заявил, что у него единственное гражданство - гражданство Украины Gleb Garanich / Reuters

Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него единственное гражданство - гражданство Украины, что он не позволит, чтобы его этого гражданства лишили и сделали беженцем. Он собирается бороться за этот статус. Он заявил это в видеообращении к украинцам и к президенту страны Петру Порошенко. В его Facebook также выложены расшифровки этого заявления на украинском и на английском языках.

По словам экс-президента Грузии, его решили лишить гражданства, пока он за пределами Украины. Как сообщала «Украинская правда», Саакашвили сейчас находится в США. Заявления о том, что генпрокуратура Украина получила от надзорного ведомства Грузии факты о нарушениях Саакашвили, которые не были известны украинским властям в момент принятия политика в гражданство Украины, он назвал ложью и уловкой. По его утверждению, никаких новых уголовных дел в отношении него в Грузии с тех пор не возбуждалось, а старые обвинения против себя он считает сфабрикованными и не признанными ни одной страной мира, кроме Грузии. Одной из целей недавней поездки Порошенко в Грузию, как считает Саакашвили, было договориться о его судьбе с режимом «крупнейшего частного акционера "Газпрома", пророссийского Иванишвили» (Бидзина Иванишвили - предприниматель и политик, создатель партийной коалиции «Грузинская мечта; она победила в 2012 г. на парламентских выборах, а партия Саакашвили перешла в оппозицию). Впрочем, Порошенко недавно говорил журналистам, что в ходе визита в Грузию экс-президента страны ни с кем не обсуждал, сообщало УНН.

По словам Саакашвили, Порошенко "переступил черту", и вся Украина поняла цену его обещаниям «жить по-новому». Он выразил уверенность, что украинцы не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков! Экс-президент Грузии заявил, что принял украинское гражданство, чтобы бороться за реформы, бороться за успешное будущее Украины, чтобы она стала европейской сверхдержавой. Он пообещал продолжить борьбу.

Сообщения о том, что Саакашвили лишен гражданства Украины, стали появляться 26 июля. Об этом сообщали депутаты Верховной рады, ссылаясь на источники. Затем руководитель пресс-службы государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько заявил, что не подтверждает этого, сообщал УНИАН. Затем ГМС выложила на сайте сообщение под заголовком «Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины», которое украинские СМИ сочли неоднозначным. В тексте сообщения говорилось, что материалы по лишению Саакашвили гражданства рассмотрела Комиссия по вопросам гражданства при президенте, а решение примет сам Порошенко, также там вкратце изложен порядок лишения гражданства. УНИАН подчеркивал, что в сообщении не утверждалось прямо, что Саакашвили лишен гражданства. «Лигабизнесинформ» добавляет, что не смогла получить подтверждения, что это решение принято.

Советник министра внутренних дел Украины, депутат Рады Антон Геращенко рассказал в Facebook, что генпрокуратура Грузии передала в Киев информацию, о которой не было известно во время принятия решения о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины, которую тот якобы скрыл. Это стало причиной лишения его украинского гражданства. «Михаил Саакашвили действительно лишён статуса гражданина Украины», - цитирует его «Лигабизнесинформ». Геращенко напомнил, что статус гражданина может быть отменен, если лицо, желающее получить гражданство Украины, предоставило заведомо неправдивые данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии. Сам советник напомнил, что «считал и считает ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михаилу Саакашвили».

Саакашвили могли лишить гражданства за то, что, заполняя документы, он не указал информацию о судимости, хотя в его отношении в Грузии расследовались дела о тяжких преступлениях, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

В среду вечером ситуацию прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил в Faceook удивительность судьбы Саакашвили и удивительную последовательность украинских властей. «Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on...», - заключил он.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 г. Он покинул страну в середине ноября 2013 г., за несколько дней до истечения срока своих полномочий и до инаугурации Маргвелашвили (17 ноября). После отъезда проживал в США и на Украине, а в начале 2015 г. в Киеве был назначен руководителем Международного совета реформ Украины. В мае 2015 г. Саакашвили было предоставлено украинское гражданство, а 30 мая он был назначен губернатором Одесской области. 4 декабря 2015 г. президент Грузии Георгий Маргвелашвили лишил экс-президента грузинского гражданства в связи с принятием им гражданства Украины. В ноябре 2016 г. Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в потакании коррупции. Он собирался продолжать политическую деятельность на Украине и создал свою партию. В апреле он сообщил, что СБУ добилась отъезда с Украины его брата Давида Саакашвили.

10 цитат Михаила Саакашвили