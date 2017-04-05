Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил депутата Одесского областного совета, бывшего заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Марию Гайдар внештатным советником, сообщается на сайте украинского президента.

В 2009–2011 гг. Гайдар была советником по социальным вопросам бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, а затем также занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. В 2012–2013 гг. она была советником по социальным вопросам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова.

В 2015 г. Гайдар уехала на Украину и заняла должность заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. В мае 2016 г. она оставила этот пост в связи с вступлением в силу закона о государственной службе, который запрещает чиновникам иметь второе гражданство, а также совмещать должность заместителя губернатора со статусом депутата. Тогда Гайдар стала советником Саакашвили. После ухода Саакашвили в отставку в ноябре 2016 г. Гайдар заявила, что не планирует присоединяться к новой политической силе Саакашвили.