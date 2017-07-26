«Интерфакс»: Саакашвили лишен украинского гражданства

Президент Украины Петр Порошенко своим указом прекратил украинского гражданство экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.

«Действительно, такое решение есть. Указ уже подписан», - сказал собеседник агентства в среду.

Ранее об этом заявил депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, ссылаясь на собственные источники. «Мне подтверждают: это правда... Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки», - написал Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.

Издание «Страна» также подтверждает эту информацию со ссылкой на собственный источник в администрации президента Украины, по данным которого лишение гражданства произошло на основании п. 2 ст. 19 закона о гражданстве: «Приобретение лицом гражданства Украины на основании ст. 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов».

Официального подтверждения данной информации пока нет.