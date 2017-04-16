Брата Михаила Саакашвили лишили права постоянно проживать на Украине

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что его брата Давида лишили права постоянно проживать на Украине. «Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили, и он обязан покинуть Украину», — написал политик в Facebook.

Михаил Саакашвили с мая 2015 г. занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации. 7 ноября Саакашвили заявил об уходе с поста из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве. Позже Саакашвили объявил о создании своей партии.