Президенты Казахстана и Финляндии заявили об общем подходе в вопросе Украины

Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб заявили о важности скорейшего урегулирования украинского конфликта в соответствии с принципами устава ООН. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств.

Астана и Хельсинки также подтвердили приверженность многостороннему сотрудничеству и основополагающим принципам международного права и устава ООН. Они подчеркнули важность урегулирования конфликтов мирными, политическими и дипломатическими средствами.

Кроме того, президенты заявили о намерении укрепления сотрудничества в области миротворчества. В том числе посредством продолжения взаимодействия между центром миротворческих операций минобороны Казахстана и международным центром сил обороны Финляндии.

24 сентября Токаев заявил, что готов предоставить площадку и необходимые условия для переговоров России и Украины при желании сторон. По его мнению, стороны способны вести диалог на двусторонней основе и на разных уровнях. Токаев подчеркнул, что всегда считал «украинский кризис» в высшей степени сложным.

