Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Ведомости

Казахстан готов предоставить площадку и необходимые условия для переговоров России и Украины при желании сторон, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Его цитирует Tengri News.

«Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях», – добавил он.

По его мнению, стороны способны вести диалог на двусторонней основе и на разных уровнях. Токаев подчеркнул, что всегда считал «украинский кризис» в высшей степени сложным.

23 августа во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Токаев заявил, что необходимо искоренять воинственный менталитет. Президент Казахстана выступил за активное многостороннее взаимодействие.

Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения способов завершения конфликта Киева и Москвы. Токаев подчеркнул, что в этой ситуации «нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта».

