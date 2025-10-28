Таджикистан посчитал необходимым расширить обучение детей их граждан в России

26 октября стало известно, что экзамен по русскому языку с первой попытки не смогли сдать более 35% мигрантов в III квартале 2025 г. В общей сложности тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ сдавали 275 609 иностранных граждан. Из этого числа сдали экзамен 86,9% мигрантов, при этом с первой попытки не получилось это сделать у 35,1%.