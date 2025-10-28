Таджикистан посчитал необходимым расширить обучение детей их граждан в России
Необходимо расширить возможности для обучения несовершеннолетних граждан Таджикистана, проживающих в России, заявил начальник управления стран СНГ МИД Таджикистана Шараф Рахими. Он выступил на Международной научной конференции, посвященной таджикско-российскому сотрудничеству в сфере науки и образования, передает ТАСС.
«Таджикистан поддерживает инициативы России, направленные на укрепление роли русского языка на международной арене, включая работу в рамках ООН. В то же время хотел бы подчеркнуть важность расширения возможностей получения образования и для детей наших граждан, временно находящихся на территории РФ», – сказал представитель иностранного внешнеполитического ведомства.
По его словам, проекты по расширению могли бы укрепить научные школы, развитие инновационных направлений и общего образовательного пространства двух стран.
26 октября стало известно, что экзамен по русскому языку с первой попытки не смогли сдать более 35% мигрантов в III квартале 2025 г. В общей сложности тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ сдавали 275 609 иностранных граждан. Из этого числа сдали экзамен 86,9% мигрантов, при этом с первой попытки не получилось это сделать у 35,1%.