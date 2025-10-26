Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки

Ведомости

Экзамен по русскому языку с первой попытки не смогли сдать более 35% мигрантов в III квартале 2025 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России. Тестирование необходимо для получения иностранцами разрешения на работу или патента.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ сдавали 275 609 иностранных граждан. Из этого числа сдали экзамен 86,9% мигрантов, при этом с первой попытки не получилось это сделать у 35,1%. В министерстве отметили, что возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах в России, а также в Таджикистане и Узбекистане.

В августе стало известно, что правительство утвердило форму и порядок проведения экзаменов для получения гражданства России. Речь идет о двух тестах: на знание русского языка, а также истории и основ законодательства страны. Иностранцы будут сдавать языковой экзамен устно и письменно, а тестирование по истории и законодательству – только в письменной форме, в том числе с использованием компьютера.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте