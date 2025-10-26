Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки

В ведомстве уточнили, что в общей сложности экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ сдавали 275 609 иностранных граждан. Из этого числа сдали экзамен 86,9% мигрантов, при этом с первой попытки не получилось это сделать у 35,1%. В министерстве отметили, что возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах в России, а также в Таджикистане и Узбекистане.