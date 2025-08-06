Правительство унифицирует порядок проведения экзаменов на гражданство РФ

Правительство унифицирует порядок проведения экзаменов на гражданство РФЗадания для иностранцев по русскому языку, истории и законодательству составит ФИПИ, узнали «Ведомости»
Правительство утвердило форму и порядок проведения экзаменов для получения гражданства России. Речь идет о двух тестах: на знание русского языка, а также истории и основ законодательства страны. Постановление об этом размещено на портале официального опубликования правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Иностранцы будут сдавать языковой экзамен устно и письменно, а тестирование по истории и законодательству – только в письменной форме, в том числе с использованием компьютера.
Экзамены будут проводить 92 госучреждения, пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Их список утвердило правительство в конце 2024 г. В него, в частности, вошли Московский центр качества образования, Государственный университет просвещения в Московской области, Уральский федеральный университет в Екатеринбурге и др. Они также организуют тестирование для иностранцев, которые получают разрешение на работу, временное проживание и вид на жительство.
Госучреждения сами определят расписание экзаменов и сообщат о датах на своих ресурсах не позднее чем за неделю до их проведения, говорится в постановлении правительства. Для того чтобы записаться на сдачу, иностранцу необходимо подать заявление. Один экзамен должен длиться не более 90 минут, отмечается в документе. Весь процесс нужно зафиксировать с помощью видео- и аудиозапись. Итоги подводятся в течение одного дня после тестирования.
Во время экзаменов иностранцу запрещено пользоваться подсказками третьих лиц, средствами связи, справочными материалами и заметками. Если он нарушил эти требования, его работа аннулируется. Те, кто успешно сдаст экзамены, получат сертификаты, которые подтверждают знание языка, законов и истории РФ. Информация о сертификатах войдет в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, поясняется в постановлении правительства.
На экзаменах будут использоваться контрольные измерительные материалы (КИМ). Банк заданий для них разработает Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора. Учреждения, которые могут проводить экзамены, должны обновлять КИМ не реже одного раза в месяц. А банк заданий ФИПИ будет обновлять ежегодно, следует из проекта приказа Рособрнадзора на портале проектов нормативных правовых актов. Правительство запретило госучреждениям повторно давать один и тот же вариант иностранцу, которому ранее не удалось сдать экзамен, следует из постановления Белого дома.
В составе комиссии, принимающей экзамены, должно быть не менее трех человек. Ее председателем назначается сотрудник учреждения, у которого есть высшее образование в сфере филологии или лингвистики. Кроме того, у него должно быть дополнительное профессиональное образование (ДПО) в области методики преподавания русского языка как иностранного или тестологии. Члены комиссии, которые проверяют работы, тоже должны иметь такое ДПО и высшее образование в сфере филологии или лингвистики, истории, юриспруденции и педагогики.
Для рассмотрения претензий иностранцев на базе каждого госучреждения будет создана конфликтная комиссия. Требования к ней точно такие же, как и к комиссии, которая принимает экзамен. Но есть условие: в конфликтную комиссию не должны входить те, кто состоит в комиссии по проведению тестирования, уточняется в документе правительства. Во время работы с обращениями иностранных граждан конфликтная комиссия будет перепроверять их ответы на экзамене, а также переслушивать видео- и аудиозаписи тестирования.
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Чтобы сдать экзамен по русскому языку, иностранец, который хочет получить гражданство РФ, должен уметь общаться в социально-бытовой сфере, воспринимать информацию на слух, заполнять бланки, анкеты и документы, выражать мнение, а также читать текст, понимать его общее содержание и реагировать на высказывания собеседника. По истории России иностранцу нужно выучить основные государственные праздники, имена выдающихся деятелей Российской империи, СССР и РФ, основные исторические события, национально-культурные и религиозные традиции российского общества и др. В сфере законодательства он должен знать основы конституционного строя, принципы трудового, гражданского и семейного права, а также правила, установленные в сфере миграции, и последствия их несоблюдения. Необходимый минимальный объем знаний расписан в постановлении правительства от 2021 г.
Постановление правительства об экзаменах – понятный законотворческий процесс упорядочивания, заявил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. По его мнению, процесс станет более четким, строгим и «забюрократизированным». До 2024 г. иностранцы получали сертификаты о знании языка, истории и законов РФ у частных организаций, напомнил Коженов. Зачастую эти компании продавали сертификаты, уточнил он. Кроме того, ранее субъекты сами устанавливали свои правила проведения экзаменов, включая размер платы за них, добавил эксперт. А перечень конкретных заданий не давался – иностранцы знали только примерные темы, отметил Коженов, поддержав изменения.
Новый порядок призван бороться с коррупционными рисками, «перегибами на местах» и пробелами в административных процедурах, соглашается управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. По его мнению, прописанная регламентация «не избыточна» и делает процедуру тестирования более прозрачной. Экзамен – это одна из гарантий для принимающей страны, что лицо с приобретенным гражданством будет способно быстро социализироваться и воспринять не только социальные нормы, но и правовые, заключил Егулемов.