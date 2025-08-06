Правительство унифицирует порядок проведения экзаменов на гражданство РФ

рублей нужно заплатить иностранцу за один экзамен для приобретения гражданства России. Сумма определена в постановлении правительства от декабря 2024 г., пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки.

Чтобы сдать экзамен по русскому языку, иностранец, который хочет получить гражданство РФ, должен уметь общаться в социально-бытовой сфере, воспринимать информацию на слух, заполнять бланки, анкеты и документы, выражать мнение, а также читать текст, понимать его общее содержание и реагировать на высказывания собеседника. По истории России иностранцу нужно выучить основные государственные праздники, имена выдающихся деятелей Российской империи, СССР и РФ, основные исторические события, национально-культурные и религиозные традиции российского общества и др. В сфере законодательства он должен знать основы конституционного строя, принципы трудового, гражданского и семейного права, а также правила, установленные в сфере миграции, и последствия их несоблюдения. Необходимый минимальный объем знаний расписан в постановлении правительства от 2021 г.