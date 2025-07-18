Не всем мигрантам придется сдавать экзамен по русскому языку

Не всем мигрантам придется сдавать экзамен по русскому языкуВолодин покритиковал наличие в этом списке медиков, но законопроект Госдума приняла
Депутаты Госдумы 17 июля одобрили во втором чтении законопроект, который освобождает от экзамена по русскому языку иностранных рабочих из визовых стран. При этом председатель палаты Вячеслав Володин высказал ряд замечаний, которые коснулись работников в сфере здравоохранения, а также продавцов и водителей. Эти работники, по его мнению, обязаны знать русский язык, историю страны и основы законодательства. Министерство труда и социальной защиты в ответ выразило готовность скорректировать распределение квот в пользу специальностей, где взаимодействие с людьми минимальное.
Изменения в закон о правовом положении иностранных граждан внесло правительство в мае этого года, при их принятии в первом чтении 8 июля особых обсуждений в зале пленарных заседаний не было, и ко второму чтению документ подошел без существенных поправок. В пояснительной записке к законопроекту правительство обосновало необходимость сделать исключение для некоторых мигрантов тем, что иностранцы, привлеченные по квоте, в основном работают на крупных и мелких промышленных предприятиях, а также в организациях в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных услуг. Визовые квалифицированные рабочие находятся в РФ до года в пределах объектов и предприятий, на которых они трудоустроены, уточняется там же.
Потребность в специалистах из визовых стран ежегодно определяет правительство. На 2025 г. оно выделило более 234 000 квот на 17 профессионально-квалификационных групп.
Самые востребованные рабочие – это монтажники и строители (более 43 000 квот), специалисты в металлообработке и машиностроении (свыше 23 000), а также операторы, аппаратчики, машинисты оборудования (более 29 000) и другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промпредприятий (более 74 000).
Как привлекают иностранцев по правительственным квотам
Региональные межведомственные комиссии согласовывают заявки компаний, если «привлечение работников из-за рубежа объективно необходимо», сообщили «Ведомостям» в Минтруде. Это происходит в случае, если нужные кадры невозможно найти внутри субъектов. Еще один случай, когда можно привлечь визовых иностранцев, – наладка оборудования для крупного инвестпроекта, уточнили в ведомстве.
Вместе с этим в перечне востребованных рабочих присутствуют специалисты здравоохранения (около 4000 квот), продавцы и демонстраторы товаров (примерно 1600), а также водители и машинисты подвижного оборудования (около 4400). По словам Володина, если принимать законопроект в действующей редакции, он откроет перечень направлений, на которые «по льготным условиям хлынут» те, кто должны знать законы и язык. Кроме того, потребность в некоторых специалистах могут закрыть граждане РФ, считает он.
Минтруд начал взаимодействие с регионами: ведомство собирается скорректировать правительственные квоты, рассказал в ответ статс-секретарь – замминистра Андрей Пудов. На 2025 г. их планируется перераспределить в пользу тех профессиональных групп, которые не требуют коммуникации и знания русского языка, уточнил Пудов. Вместе с этим он напомнил, что требование относительно знания русского языка является безусловным к прибывающим в РФ специалистам.
Спикер попросил Минтруд представить перед третьим чтением законопроекта свои подзаконные акты. «И учтите все замечания депутатов. Мы представляем наших граждан, и все то, что депутаты сейчас говорят в этой части, – это обращения людей, которые задаются вопросом и не могут понять, так же как и мы», – посетовал Володин. Несмотря на сказанное, депутаты законопроект поддержали.
Обучением иностранных специалистов русскому языку занимаются рекрутинговые компании. Они в том числе заключают соглашения с учебными заведениями и разрабатывают специальные курсы. Конкретный пример – специалисты из Мьянмы, которые начали работать в России в 2025 г. Компания «Интруд» заключила соглашение с бирманским университетом Ara Academy, рассказал «Ведомостям» представитель российской организации. После был разработан курс по обучению русскому и адаптации к жизни в РФ, уточнил он.
25% квот
Россия испытывает дефицит рабочих кадров, с этим связано продление миграционной амнистии до 10 сентября 2025 г. (изначально действовала с 1 января по 30 апреля этого года), рассказал «Ведомостям» директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский. При этом только 3–5% трудовых мигрантов в РФ являются гражданами визовых стран, отметил он.
Дефицит работников в строительных, производственных и технологических отраслях во многом связан с особыми потребностями экономики в последние несколько лет, пояснил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, они возникли в связи со спецоперацией на Украине и политикой импортозамещения.
Квота – это не автоматическое разрешение на въезд иностранца. Каждый специалист делает рабочую визу и разрешение на работу. Перед трудоустройством компания, которая его привлекает, оформляет в МВД разрешение на привлечение иностранца. Если у региона появляется дополнительная потребность в квалифицированных иностранцах, он может подать заявку на увеличение квоты.