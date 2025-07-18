Не всем мигрантам придется сдавать экзамен по русскому языку

Изменения в закон о правовом положении иностранных граждан внесло правительство в мае этого года, при их принятии в первом чтении 8 июля особых обсуждений в зале пленарных заседаний не было, и ко второму чтению документ подошел без существенных поправок. В пояснительной записке к законопроекту правительство обосновало необходимость сделать исключение для некоторых мигрантов тем, что иностранцы, привлеченные по квоте, в основном работают на крупных и мелких промышленных предприятиях, а также в организациях в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных услуг. Визовые квалифицированные рабочие находятся в РФ до года в пределах объектов и предприятий, на которых они трудоустроены, уточняется там же.