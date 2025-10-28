Газета
МИД РФ отметил переход НАТО к реализации курса на открытую конфронтацию

Ведомости

Государства – члены НАТО начали практическую реализацию курса на конфронтацию с Россией. Такие шаги подрывают основы европейской безопасности, заявил замруководителя делегации РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Страны НАТО перешли к практической реализации курса на открытую конфронтацию с Россией. В результате мы наблюдаем подрыв основ европейской безопасности. НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной», – подчеркнул Воронцов.

По его словам, в том числе на морских и воздушных границах РФ на Балтике и в Черном море активизировалась разведывательная деятельность. Воронцов отметил, что несмотря на обвинения в отношении России, именно страны Евросоюза делают все для продолжения конфликта на Украине.

28 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может согласиться с ситуацией, при которой НАТО превратит Евразию в свою «вотчину». Он отметил, что сейчас важно уйти от мышления времен холодной войны и обустраивать мировое географическое пространство с учетом политики многополярного мира.

