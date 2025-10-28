Газета
Нетаньяху приказал нанести новые мощные удары по Газе

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдал распоряжение армии обороны страны (ЦАХАЛ) нанести новые мощные удары по сектору Газа.

«По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», – говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху (цитата по «РИА Новости»).

Ранее 28 октября сообщалось, боевики группировки «Хамас» обстреляли израильских военных на юге сектора Газа. После этого бойцы ЦАХАЛ открыли ответный огонь, а также израильская артиллерия нанесла удары по позициям палестинских боевиков.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа, но после этого стороны неоднократно нарушали перемирие.

