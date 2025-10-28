Эйсмонт сообщила о поставке «Орешника» на боевое дежурство в декабре
Ракетный комплекс «Орешник» поставят в Белоруссию на боевое дежурство в декабре 2025 г., рассказала ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
«Создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны», – сказала представитель белорусского лидера.
28 октября президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности, что Минск готов приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник», если европейские страны предпримут аналогичные шаги.
Глава государства объяснил, что еще шесть лет назад от него поступали предложения разработать многостороннюю декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, открытую для присоединения всех заинтересованных стран. Лукашенко напомнил, что тогда инициатива Минска не была поддержана.