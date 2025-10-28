Эйсмонт сообщила о поставке «Орешника» на боевое дежурство в декабре

Глава государства объяснил, что еще шесть лет назад от него поступали предложения разработать многостороннюю декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, открытую для присоединения всех заинтересованных стран. Лукашенко напомнил, что тогда инициатива Минска не была поддержана.