«Хамас» заявил о непричастности к стрельбе в Рафахе
Палестинская группировка «Хамас» заявила о своей непричастности к обстрелу израильских войск в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом организация написала в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«Хамас» также заявил о том, что подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня в анклаве.
Об инциденте с обстрелом войск Израиля писало The Times of Israel 28 октября. По данным издания, подразделения армии обороны Израиля, находящиеся в районе города, открыли ответный огонь по нападавшим. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. После этого стороны неоднократно нарушали перемирие.