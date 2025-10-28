Газета
Политика

«Хамас» заявил о непричастности к стрельбе в Рафахе

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» заявила о своей непричастности к обстрелу израильских войск в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом организация написала в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«Хамас» также заявил о том, что подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня в анклаве.

Об инциденте с обстрелом войск Израиля писало The Times of Israel 28 октября. По данным издания, подразделения армии обороны Израиля, находящиеся в районе города, открыли ответный огонь по нападавшим. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. После этого стороны неоднократно нарушали перемирие.

