Хинштейн потребовал от Балицкого извинений за слова о не защитивших себя курянах

Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на видеовыступление, в котором тот заявил следующее: «Мы все делали в 2023 г., чтобы защитить нашу область, и мы защитили ее, не чета, кстати, курчанам». Глава Курской области заявил, что воспринял эти слова с «удивлением и недоумением». Также он считает их недопустимыми даже в мирное время, не говоря уже об условиях специальной военной операции.