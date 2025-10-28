Газета
Главная / Политика /

Хинштейн потребовал от Балицкого извинений за слова о не защитивших себя курянах

Ведомости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал запорожского коллегу Евгения Балицкого за его слова о курянах, которые, по его мнению, не приложили всех усилий для защиты своего региона.

Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на видеовыступление, в котором тот заявил следующее: «Мы все делали в 2023 г., чтобы защитить нашу область, и мы защитили ее, не чета, кстати, курчанам». Глава Курской области заявил, что воспринял эти слова с «удивлением и недоумением». Также он считает их недопустимыми даже в мирное время, не говоря уже об условиях специальной военной операции.

«Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами», – написал Хинштейн.

Глава Курской области добавил, что ждет от запорожского губернатора извинений за это выступление. «Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона», – подытожил Хинштейн.

