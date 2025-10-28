Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Ведомости

В период с 20:00 до 23:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 57 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

35 БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще девять – над Ростовской областью. По четыре беспилотника силы ПВО ликвидировали в небе над  Калужской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Еще один БПЛА уничтожили в Курской области.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда, Саратова («Гагарин») и Геленджика.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили три украинских беспилотника, которые летели на столицу. Он подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте