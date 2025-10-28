Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа
В период с 20:00 до 23:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 57 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
35 БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще девять – над Ростовской областью. По четыре беспилотника силы ПВО ликвидировали в небе над Калужской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Еще один БПЛА уничтожили в Курской области.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда, Саратова («Гагарин») и Геленджика.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили три украинских беспилотника, которые летели на столицу. Он подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.