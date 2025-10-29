Газета
Дмитриев подаст в суд на The Washington Post из-за ложной цитаты

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил желание подать в суд на американскую газету The Washington Post (WP) из-за того, что издание повторно использовало якобы его цитату, хотя он не говорил этих слов. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления – так и не исправили», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

18 октября Дмитриев обвинил WP в искажении фактов после их публикации о якобы его цитате: «Итог турне Зеленского одним предложением – Путин снова всех переиграл». В реальности глава РФПИ сделал репост публикации Telegram-канала «Пул N3» с таким заголовком.

В статье, которой поделился Дмитриев, говорилось, что российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились провести встречу в Будапеште «без путающейся под ногами мелюзги». По оценкам канала, после этого визит Зеленского в Белый дом «утратил всякий смысл».

