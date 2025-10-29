Дмитриев подаст в суд на The Washington Post из-за ложной цитаты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил желание подать в суд на американскую газету The Washington Post (WP) из-за того, что издание повторно использовало якобы его цитату, хотя он не говорил этих слов. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.