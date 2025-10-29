Трамп огорчился из-за невозможности баллотироваться на пост в третий раз
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему действительно нельзя баллотироваться в третий раз на президентский пост, но ему жаль. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по пути из Японии в Республику Корея.
«Исходя из того, что я читаю, мне не разрешается выдвигаться в третий раз. Посмотрим, что произойдет. <...> Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС). Так он прокомментировал слова спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона о том, что тот не видит возможности третьего срока пребывания республиканца на посту главы государства.
25 октября бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что не собирается уходить из политики и рассматривает возможность снова побороться за Белый дом. Она отметила, что, «возможно», будет следующим президентом США. Она фактически подтвердила свое предполагаемое участие в выборах 2028 г., несмотря на слабые позиции в опросах.