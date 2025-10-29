Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп огорчился из-за невозможности баллотироваться на пост в третий раз

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему действительно нельзя баллотироваться в третий раз на президентский пост, но ему жаль. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по пути из Японии в Республику Корея.

«Исходя из того, что я читаю, мне не разрешается выдвигаться в третий раз. Посмотрим, что произойдет. <...> Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС). Так он прокомментировал слова спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона о том, что тот не видит возможности третьего срока пребывания республиканца на посту главы государства.

25 октября бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что не собирается уходить из политики и рассматривает возможность снова побороться за Белый дом. Она отметила, что, «возможно», будет следующим президентом США. Она фактически подтвердила свое предполагаемое участие в выборах 2028 г., несмотря на слабые позиции в опросах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь