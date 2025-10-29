Трамп огорчился из-за невозможности баллотироваться на пост в третий раз

«Исходя из того, что я читаю, мне не разрешается выдвигаться в третий раз. Посмотрим, что произойдет. <...> Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС). Так он прокомментировал слова спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона о том, что тот не видит возможности третьего срока пребывания республиканца на посту главы государства.