Трамп: Израилю следует наносить «ответные удары» по сектору Газа
Израильские силы имеют право наносить «ответные удары» по объектам «Хамаса» в секторе Газа, это не ставит под угрозу режим прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Насколько я понимаю, они [»Хамас»] убили израильского солдата. Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следует нанести ответный удар», – сказал он (цитата по Reuters).
Трамп указал, что это не ставит под угрозу режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой, поскольку «Хамас» – это «лишь малая часть мира на Ближнем Востоке, и им придется вести себя прилично».
29 октября Израиль заявил о гибели своего солдата за «желтой линией», установленной в рамках соглашения об остановке огня. В ответ, по данным палестинской стороны, Израиль нанес удары, при которых погибли по меньшей мере 26 человек.
Госсекретарь США Марко Рубио 27 октября заявил, что новые удары после заключения сделки являются не нарушением мира, а использованием права на самооборону. Тогда подконтрольный палестинской группировке «Хамас» минздрав Газы сообщил, что с момента прекращения огня в октябре погибли 93 человека, ранения от израильских ударов получили 324 человека.
13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.