Си Цзиньпин и Трамп встретятся в южнокорейском Пусане

В апреле торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился: Трамп объявил о пошлинах на товары почти из 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары до 125%, а США – до 145%. Позже стороны договорились о «торговом перемирии» для продолжения переговоров.