Главная / Политика /

Си Цзиньпин и Трамп встретятся в южнокорейском Пусане

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане, рассказали на сайте МИД Китая.

Встреча пройдет 30 октября. Согласно сообщению министерства, главы государств обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и по вопросам, представляющим взаимный интерес.

25 октября Трамп заявил, что намерен обсудить с Си вопросы, касающиеся России и Украины. Американский лидер выразил надежду на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.

21 октября Трамп рассказал, что ожидает успешных переговоров с главой Китая в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Он также сообщил, что получил приглашение посетить КНР и планирует поездку на начало 2026 г.

В апреле торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился: Трамп объявил о пошлинах на товары почти из 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары до 125%, а США – до 145%. Позже стороны договорились о «торговом перемирии» для продолжения переговоров.

