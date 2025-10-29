ВС Польши заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

В сентябре североамериканское командование ПВО (NORAD) США отследило два российских Ту-95 и два Су-35 в небе возле Аляски, самолеты не пересекали воздушное пространство США. Уточнялось, что российская активность в зоне ответственности американского ПВО возле Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.