ВС Польши заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Ведомости

Два истребителя ВВС Польши перехватили якобы разведывательный самолет РФ Ил-20 над акваторией Балтийского моря, сообщило оперативное командование вооруженных сил республики в соцсети X.

«28 октября 2025 г. пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолет, летевший над Балтийским морем», – заявили представители командования.

Самолет якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве. По данным польского командования, не был предоставлен плана полета, транспондер был выключен. При этом воздушное пространство Польши борт не нарушал.

В сентябре североамериканское командование ПВО (NORAD) США отследило два российских Ту-95 и два Су-35 в небе возле Аляски, самолеты не пересекали воздушное пространство США. Уточнялось, что российская активность в зоне ответственности американского ПВО возле Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

