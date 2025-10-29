Трамп заявил, что до президентства не осознавал число международных конфликтов
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном признался, что до вступления в должность не осознавал, сколько конфликтов идет сейчас в мире.
«Мне очень повезло, что я смог решить множество проблем в мире. Я даже не подозревал, что их так много. Никто даже не знал, что есть страны, находящиеся в состоянии войны, которые теряли убитыми миллионы и миллионы людей», – заявил американский лидер (цитата по ТАСС).
Он отметил, что ему удалось справиться со всеми международными конфликтами, кроме одного – между Россией и Украиной. При этом, по его мнению, и с этой ситуацией «мы разберемся».
29 октября Трамп уже выразил уверенность в том, что российско-украинский конфликт будет урегулирован. По его словам, он ожидал более простого решения ситуации из-за его отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, однако процесс начал развиваться иначе.