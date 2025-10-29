МИД: Москва надеется, что Литва не будет ограничивать транзит в Калининград
Россия рассчитывает, что Литва не станет вводить запрет на транзит в Калининградскую область, это будет провокационным шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если оно соответствует действительности, то, во-первых, хотели бы напомнить господину Будрису об обязательствах Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит в/из Калининградской области, в т.ч. вытекающих из совместных заявлений России-ЕС от 2002 и 2004 гг.», – прокомментировала дипломат заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса (цитата по «РИА Новости»).
Захарова подчеркнула, что Россия в любом случае сможет обеспечить потребности Калининградской области, в том числе в ситуации с ограничениями. По ее словам, Москва также будет внимательно следить за закрытием на неопределенный срок оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле видели заявления властей Литвы о планах помешать транзиту в Калининград. Он подтвердил, что Россия обеспечит связь с регионом.
26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит, объяснив это якобы имеющейся «угрозой контрабанды». Он оценил инциденты и сбои в работе аэропортов как «гибридную атаку» на страну, на которую «необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами».