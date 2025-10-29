Трамп: встреча с Си Цзиньпинем пройдет «очень хорошо для всех»
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином «пройдет очень, очень хорошо для всех». Об этом американский лидер заявил в ходе визита в Южную Корею, подчеркнув, что именно встреча с китайским коллегой стала «главной целью» его азиатского турне. Его слова передает NBC News.
«Это, безусловно, очень важно для всего мира, для всех нас», – сказал Трамп.
Лидеры встретятся в южнокорейском Пусане 30 октября, сообщал МИД КНР. Согласно сообщению министерства, главы государств обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и по вопросам, представляющим взаимный интерес.
25 октября Трамп заявил, что намерен обсудить с Си вопросы, касающиеся России и Украины. Американский лидер выразил надежду на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.