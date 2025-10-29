Трамп: встреча с Си Цзиньпинем пройдет «очень хорошо для всех»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином «пройдет очень, очень хорошо для всех». Об этом американский лидер заявил в ходе визита в Южную Корею, подчеркнув, что именно встреча с китайским коллегой стала «главной целью» его азиатского турне. Его слова передает NBC News.