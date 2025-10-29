Газета
Главная / Политика /

Российская армия поразила ж/д состав с вооружением и техникой ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили объекты энергетики, которые обеспечивали военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, а также ж/д состав, перевозивший вооружения и технику украинских военных. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные нанесли удары по местам производства и хранения украинских БПЛА, а также по пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 149 районах.

29 октября подразделение «Горыныч» управления ФСБ в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировало три украинские диверсионно-разведывательные группы на окраинах Константиновки. Кроме того, операторы «Горыныча» выявили пункт управления беспилотниками ВСУ и поразили его. Обнаружение состоялось с помощью одного из украинских дронов-разведчиков.

Российские войска 28 октября нанесли ряд ударов по инфраструктуре в глубине территории Украины и поразили за день различные цели в 158 районах страны. В Минобороны сообщали, что ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК, военный аэродром, железнодорожный состав с техникой ВСУ, цеха производства, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

