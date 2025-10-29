Российская армия поразила ж/д состав с вооружением и техникой ВСУ

Российские войска 28 октября нанесли ряд ударов по инфраструктуре в глубине территории Украины и поразили за день различные цели в 158 районах страны. В Минобороны сообщали, что ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК, военный аэродром, железнодорожный состав с техникой ВСУ, цеха производства, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.