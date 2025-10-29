Трамп назвал премьера Индии симпатичным парнем и лидером-убийцей

По словам Трампа, он «любит» Моди и считает его «сильным и достойным восхищения лидером». Американский президент также повторил свое утверждение о том, что лично сыграл посредническую роль в прекращении конфликта между Индией и Пакистаном в мае этого года, используя «торговое давление».