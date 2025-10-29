Газета
Трамп назвал премьера Индии симпатичным парнем и лидером-убийцей

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди симпатичным парнем и чертовски крутым лидером, подчеркнув, что восхищается его силой и решительностью. Его слова передает The Times of India.

По словам Трампа, он «любит» Моди и считает его «сильным и достойным восхищения лидером». Американский президент также повторил свое утверждение о том, что лично сыграл посредническую роль в прекращении конфликта между Индией и Пакистаном в мае этого года, используя «торговое давление».

«Премьер-министр Моди – красавчик. Но он убийца – чертовски крутой. Он сказал: "Нет, мы будем сражаться". Я ответил: "Ого, это тот же человек, которого я знаю?"», – рассказал Трамп о разговоре с Моди.

Премьер Индии Нарендра Моди не готов к встрече с Дональдом Трампом

Политика / Международные новости

Трамп добавил, что именно в этот период он «заключал торговую сделку с Индией», и высоко оценил действия Нью-Дели. Американский лидер подчеркнул, что его администрация продолжит укреплять отношения с Индией и развивать экономическое сотрудничество, которое, по его словам, «играет важную роль в обеспечении стабильности в Азии».

