Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Совет Федерации одобрил закон о защите объектов в РФ резервистами

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий привлечение резервистов для обеспечения защиты критически важных объектов. Это следует из электронной базы Госдумы.

Согласно пояснительной записке, закон коснется тех, кто на добровольной основе заключил контракт о пребывании в резерве. Такие военнослужащие смогут привлекаться для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. По действующему законодательству резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.

Закон внесли в Госдуму 23 октября. Проектом предусматривается внесение изменений в законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».

22 октября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский говорил, что в связи с участившимися случаями применения Украиной дальнобойных БПЛА для ударов по территории РФ возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её