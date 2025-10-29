Совет Федерации одобрил закон о защите объектов в РФ резервистами

Согласно пояснительной записке, закон коснется тех, кто на добровольной основе заключил контракт о пребывании в резерве. Такие военнослужащие смогут привлекаться для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. По действующему законодательству резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.