Совет Федерации одобрил закон о защите объектов в РФ резервистами
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий привлечение резервистов для обеспечения защиты критически важных объектов. Это следует из электронной базы Госдумы.
Согласно пояснительной записке, закон коснется тех, кто на добровольной основе заключил контракт о пребывании в резерве. Такие военнослужащие смогут привлекаться для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. По действующему законодательству резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.
Закон внесли в Госдуму 23 октября. Проектом предусматривается внесение изменений в законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».
22 октября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский говорил, что в связи с участившимися случаями применения Украиной дальнобойных БПЛА для ударов по территории РФ возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.