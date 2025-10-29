Вэнс: США стремятся к конструктивным отношениям с Россией и Украиной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится поддерживать продуктивные отношения как с Россией, так и с Украиной, поскольку заинтересован в завершении конфликта. По его словам, как у президента США Дональда Трампа, так и у него самого «очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами». Его слова передает The New York Post.