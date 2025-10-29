Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вэнс: США стремятся к конструктивным отношениям с Россией и Украиной

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится поддерживать продуктивные отношения как с Россией, так и с Украиной, поскольку заинтересован в завершении конфликта. По его словам, как у президента США Дональда Трампа, так и у него самого «очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами». Его слова передает The New York Post.

Вэнс отметил, что отношения между США и Украиной стали более продуктивными после его жесткого выступления в адрес президента Владимира Зеленского в феврале этого года. «Это было восемь месяцев назад. Мы начали новую жизнь», – добавил он.

Вэнс подчеркнул, что открытое обсуждение разногласий и интересов в публичном пространстве помогло сторонам сделать диалог более конструктивным.

При этом вице-президент отказался строить прогнозы относительно будущего конфликта.

«Если бы вы спросили меня полгода назад, я бы сказал, что они никогда не прекратят конфликтовать. Но сейчас, думаю, мы достигли точки, когда отдача для обеих сторон снижается», – отметил Вэнс.

27 октября Трамп заявил, что урегулировал восемь мировых конфликтов с начала своего президентского срока и уверен, что девятым станет противостояние России и Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров соглашался, что Москва разделяет оценки Трампа относительно решаемости вопросов урегулирования на Украине.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте