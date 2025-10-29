Вэнс: США стремятся к конструктивным отношениям с Россией и Украиной
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится поддерживать продуктивные отношения как с Россией, так и с Украиной, поскольку заинтересован в завершении конфликта. По его словам, как у президента США Дональда Трампа, так и у него самого «очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами». Его слова передает The New York Post.
Вэнс отметил, что отношения между США и Украиной стали более продуктивными после его жесткого выступления в адрес президента Владимира Зеленского в феврале этого года. «Это было восемь месяцев назад. Мы начали новую жизнь», – добавил он.
Вэнс подчеркнул, что открытое обсуждение разногласий и интересов в публичном пространстве помогло сторонам сделать диалог более конструктивным.
При этом вице-президент отказался строить прогнозы относительно будущего конфликта.
«Если бы вы спросили меня полгода назад, я бы сказал, что они никогда не прекратят конфликтовать. Но сейчас, думаю, мы достигли точки, когда отдача для обеих сторон снижается», – отметил Вэнс.
27 октября Трамп заявил, что урегулировал восемь мировых конфликтов с начала своего президентского срока и уверен, что девятым станет противостояние России и Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров соглашался, что Москва разделяет оценки Трампа относительно решаемости вопросов урегулирования на Украине.