США и Южная Корея будут усиливать противодействие ядерной программе КНДР
Президент США Дональд Трамп на встрече с коллегой из Южной Кореи Ли Чжэ Меном заявил, что обеспокоен ядерной программой КНДР. На переговорах лидеры стран договорились об укреплении сдерживающего потенциала для противодействия северокорейской программе, передает агентство Yonhap.
«Трамп подчеркнул необходимость укрепления сдерживающего потенциала альянса Южной Кореи и США в ответ на ядерное оружие Северной Кореи», – говорится в публикации.
Издание также отметило, что Трамп и Ли Чже Мен договорились о создании консультативного органа, ответственного за взаимодействие с Северной Кореей.
29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва позитивно оценивает усилия Трампа по урегулированию конфликта между КНДР и Южной Кореей. Сам американский лидер на встрече с Ли Чжэ Меном пообещал положить конец конфликту на Корейском полуострове.