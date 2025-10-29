США и Южная Корея будут усиливать противодействие ядерной программе КНДР

29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва позитивно оценивает усилия Трампа по урегулированию конфликта между КНДР и Южной Кореей. Сам американский лидер на встрече с Ли Чжэ Меном пообещал положить конец конфликту на Корейском полуострове.