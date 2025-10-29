Кремль приветствует попытки Трампа урегулировать конфликт КНДР и Южной Кореи

Ранее Трамп на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном пообещал положить конец конфликту на Корейском полуострове. «Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить», – сказал он.