Кремль приветствует попытки Трампа урегулировать конфликт КНДР и Южной Кореи

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва позитивно оценивает усилия президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт между КНДР и Южной Кореей.

Песков заявил, что РФ готова приветствовать любые шаги в этом направлении.

Ранее Трамп на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном пообещал положить конец конфликту на Корейском полуострове. «Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить», – сказал он.

27 октября Трамп заявил, что урегулировал восемь мировых конфликтов с начала своего президентского срока и уверен, что девятым станет противостояние России и Украины.

При этом 29 октября американский лидер заявил, что во время своего азиатского турне ему не удалось организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

