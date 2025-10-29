Черногория пока не планирует вводить визы для россиян
Черногория пока не планирует вводить визы для россиян. Об этом пишет издание Dan со ссылкой на заявление МИД страны.
«На данном этапе решение о введении виз не принято», – говорится в сообщении. Любые изменения в этом направлении будут внедряться постепенно в соответствии с европейскими стандартами, следует из заявления.
Черногории должна адаптировать свой режим въезда к списку стран, которым разрешен безвизовый въезд в ЕС. Страна должна установить обязательные визы для России, Турции, Китая, Беларуси и Азербайджана.
17 октября президент Черногории Яков Милатович анонсировал введение виз для россиян. Он отмечал при этом, что страна старается «как можно дольше» откладывать введение виз, чтобы сохранить туристический сектор.
По действующим правилам россияне могут въезжать в Черногорию с действующим загранпаспортом. Срок пребывания без визы установлен в 30 дней. При этом ввести визы призывали в МИД страны в сентябре 2022 г.