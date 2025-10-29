Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин навестил раненых бойцов в военном госпитале в Москве

Президент взял с собой иконы, которые ему подарили военнослужащие
Ведомости

Президент Владимир Путин приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве для встречи с ранеными бойцам. Кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Глава государства прибыл с иконами, которые подарили ему военнослужащие на день рождения. 

«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», – сказал он.

Президент заявил, что ситуация в зоне спецоперации «складывается благоприятно», противник заблокирован в Купянске и Покровске (российское название – Красноармейск) и находится в окружении. По его словам, Россия не против впустить в это окружение представителей украинских и западных СМИ.

Глава государства также упомянул ракету «Буревестник», испытания которой прошли в октябре. По его словам, оружие имеет «безусловные преимущества».

В июне 2023 г. Путин также посетил военный госпиталь. Тогда он навестил участников спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Красногорске.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь