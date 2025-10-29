Путин навестил раненых бойцов в военном госпитале в Москве

Путин навестил раненых бойцов в военном госпитале в МосквеПрезидент взял с собой иконы, которые ему подарили военнослужащие
Президент Владимир Путин приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве для встречи с ранеными бойцам. Кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Глава государства прибыл с иконами, которые подарили ему военнослужащие на день рождения.
«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», – сказал он.
Президент заявил, что ситуация в зоне спецоперации «складывается благоприятно», противник заблокирован в Купянске и Покровске (российское название – Красноармейск) и находится в окружении. По его словам, Россия не против впустить в это окружение представителей украинских и западных СМИ.
Глава государства также упомянул ракету «Буревестник», испытания которой прошли в октябре. По его словам, оружие имеет «безусловные преимущества».
В июне 2023 г. Путин также посетил военный госпиталь. Тогда он навестил участников спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Красногорске.