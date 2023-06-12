Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского

Выступая на параде Победы на Красной площади 9 мая, Путин заявил, что от участников специальной военной операции на Украине зависит будущее российской государственности. Этой зимой глава государства подчеркивал, что Россия поддерживает участников спецоперации и понимает их роль и миссию. В конце декабря прошлого года Путин в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России сказал, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.