Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского
Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Министерства обороны в Красногорске, где проходят лечение участники специальной военной операции, передает ТАСС.
Там, как передает агентство, его встречали министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Путин пообщался с бойцами и вручил им награды. Глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, другие военные из рук президента получили ордена Мужества.
Выступая на параде Победы на Красной площади 9 мая, Путин заявил, что от участников специальной военной операции на Украине зависит будущее российской государственности. Этой зимой глава государства подчеркивал, что Россия поддерживает участников спецоперации и понимает их роль и миссию. В конце декабря прошлого года Путин в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России сказал, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.