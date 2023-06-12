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Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Министерства обороны в Красногорске, где проходят лечение участники специальной военной операции, передает ТАСС.

Там, как передает агентство, его встречали министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Путин пообщался с бойцами и вручил им награды. Глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, другие военные из рук президента получили ордена Мужества.

Выступая на параде Победы на Красной площади 9 мая, Путин заявил, что от участников специальной военной операции на Украине зависит будущее российской государственности. Этой зимой глава государства подчеркивал, что Россия поддерживает участников спецоперации и понимает их роль и миссию. В конце декабря прошлого года Путин в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России сказал, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных