Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: ракета «Сармат» скоро поступит на боевое дежурство

Ведомости

Ракета межконтинентальной дальности «Сармат» скоро поступит на боевое дежурство, сообщил президент РФ Владимир Путин в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Минобороны РФ.

«Такой в мире нет», – подчеркнул он, назвав ракету самой перспективной ракетой межконтинентальной дальности на вооружении ВС РФ.

Кроме того, он рассказал о проведении испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон». Его мощность значительно превышает «Сармат». По скоростям и глубинам аппарату в мире нет равных, подчеркнул Путин.

Президент отметил, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали».

26 октября Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь