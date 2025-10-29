Путин: ракета «Сармат» скоро поступит на боевое дежурство
Ракета межконтинентальной дальности «Сармат» скоро поступит на боевое дежурство, сообщил президент РФ Владимир Путин в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Минобороны РФ.
«Такой в мире нет», – подчеркнул он, назвав ракету самой перспективной ракетой межконтинентальной дальности на вооружении ВС РФ.
Кроме того, он рассказал о проведении испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон». Его мощность значительно превышает «Сармат». По скоростям и глубинам аппарату в мире нет равных, подчеркнул Путин.
Президент отметил, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали».
26 октября Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.